Дотоможіть будь ласка. Мені потрібно написати своє закінчення до твору Таємне товариство боягузів Лесі Ворониної. Воно повинне бути до 10 речень.

Гость: Гость:

Після цьго випадку,я став сміливим та впевненим у собі хлопцем.Я навіть подружився із Какутусом, ми стали найкращими друзями і могли дати прочуханки будь-кому. Одного разу коли ми повертались зі школи до зістрілили знайомого ворога Синьмордого,який намагався піймати маленьку муху.Ми звісно не могли цьго дозволити,адже так на нашій квітучій планеті не залишиться комах. Я звісно прочитав його думки. Він саме думав про новий план захоплення планети,добре, що про ньго ніхто із жаб не знав. І ми з Сашком швидко дали йому прочуханки.