Дотоможіть будь ласка. Мені потрібно написати своє закінчення до твору Таємне товариство боягузів Лесі Ворониної. Воно повинне бути до 10 речень.
Українська література
Дотоможіть будь ласка. Мені потрібно написати своє закінчення до твору Таємне товариство боягузів Лесі Ворониної. Воно повинне бути до 10 речень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Після цьго випадку,я став сміливим та впевненим у собі хлопцем.Я навіть подружився із Какутусом, ми стали найкращими друзями і могли дати прочуханки будь-кому. Одного разу коли ми повертались зі школи до зістрілили знайомого ворога Синьмордого,який намагався піймати маленьку муху.Ми звісно не могли цьго дозволити,адже так на нашій квітучій планеті не залишиться комах. Я звісно прочитав його думки. Він саме думав про новий план захоплення планети,добре, що про ньго ніхто із жаб не знав. І ми з Сашком швидко дали йому прочуханки.
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