Написать сочинение или рассказ на английском языке на тему: Я организую праздник.

Английский язык
Написать сочинение или рассказ на английском языке на тему: Я организую праздник.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I organaizer prazdnik I very mach love my prazdnik go to the me home very yammu iaccream go come home
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