Найдите ошибку в перечне стран Зарубежной Азии, занимающихся выращиванием и эксп??ртом чая: А)Китай,Б)Индия,В)Шри-Ланка,Г)Ирак
География
Найдите ошибку в перечне стран Зарубежной Азии, занимающихся выращиванием и эксп??ртом чая: А)Китай,Б)Индия,В)Шри-Ланка,Г)Ирак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г. Ирак. Ирак не занимается экспортом чая.
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