Проект на тему "Значение воды в жизни планеты" кратко и ясно!

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Проект на тему "Значение воды в жизни планеты" кратко и ясно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огромное значение, без воды не было бы ни природы, ни человека, всё живое состоит из воды в буквальном смысле.
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