Из 10 одинаковых квадратных плиток на даче выложили дорожку длиной 400 см.Чему равна площадь одной плитки? Ответ вырази в см2.
Математика
Из 10 одинаковых квадратных плиток на даче выложили дорожку длиной 400 см.Чему равна площадь одной плитки? Ответ вырази в см2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400:10=40 см сторона одной плитки 40*40=1600 кв.см - площадь одной плитки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составьте 5 различных типов вопросов 1) Mary has got two brothers 2) Liz and Jane are good at Maths. 3) Mike can help his friends with English 4) h...
Математика