Из 10 одинаковых квадратных плиток на даче выложили дорожку длиной 400 см.Чему равна площадь одной плитки? Ответ вырази в см2.

Математика

Из 10 одинаковых квадратных плиток на даче выложили дорожку длиной 400 см.Чему равна площадь одной плитки? Ответ вырази в см2.

Автор: Гость