Из 10 одинаковых квадратных плиток на даче выложили дорожку длиной 400 см.Чему равна площадь одной плитки? Ответ вырази в см2.

Математика
Из 10 одинаковых квадратных плиток на даче выложили дорожку длиной 400 см.Чему равна площадь одной плитки? Ответ вырази в см2.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400:10=40 см сторона одной плитки 40*40=1600 кв.см  - площадь одной плитки
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