Слово "перед" какой части речи?

Русский язык
Слово "перед" какой части речи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед - это предлог, служебная часть речи
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