В результате митоза в организме человека образуются клетки 1) половые 3) полиплоид??ые 2) соматические 4) с одинарным набором хромосом

Биология

В результате митоза в организме человека образуются клетки 1) половые 3) полиплоид??ые 2) соматические 4) с одинарным набором хромосом

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