В результате митоза в организме человека образуются клетки 1) половые 3) полиплоид??ые 2) соматические 4) с одинарным набором хромосом
Биология
В результате митоза в организме человека образуются клетки 1) половые 3) полиплоид??ые 2) соматические 4) с одинарным набором хромосом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С одинарным набором хромосом
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