Кратко напишите,пожалуйста...чем отличается правовое государство с гражданским о??ществом. в чем разница? :/

Гость: Гость:

Признаки правового государства: системность законодательства, верховенство права и бюрократический формализм гражданское общество характеризуется политической активностью граждан, свобода слова, широкий общественный контроль над деятельностью ветвей власти, авторитетность общественного мнения, доступность социальных лифтов для всех слоев общества. Надеюсь я не опоздала.