Переведите пожалуйста предложения. Моему сыну 26 лет. У него своя семья. Я иду к нему домой. Он живёт на пятом этаже в десяти этажном доме. На работу он ездит на машине. Ты видел его машину? Вы скажете ему об этом? О...
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста предложения. Моему сыну 26 лет. У него своя семья. Я иду к нему домой. Он живёт на пятом этаже в десяти этажном доме. На работу он ездит на машине. Ты видел его машину? Вы скажете ему об этом? От нашего дома до его дома пять остановок. Я ходила с ним в магазин. Он подарил мне золотой браслет. Я иду забирать внука с детского сада.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің ұлым 26-да. Оның отбасы бар. Менің оның үйіне бара жатырмын. Ол он қабатты үйдің бесінші қабатында тұрады. Ол жұмысқа автокөлікпен барады. Сен оның көлігін көрдің бе? Бұл туралы оған айтасың ба? Біздің үйден оның үйіне дейін бес аялдама бар. Мен онымен дүкенге барғанмын. Ол маған алтын білезік сыйлады. Мен немеремді балабақшадан алып қайтуға барамын.
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