Переведите пожалуйста предложения. Моему сыну 26 лет. У него своя семья. Я иду к нему домой. Он живёт на пятом этаже в десяти этажном доме. На работу он ездит на машине. Ты видел его машину? Вы скажете ему об этом? О...

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Переведите пожалуйста предложения. Моему сыну 26 лет. У него своя семья. Я иду к нему домой. Он живёт на пятом этаже в десяти этажном доме. На работу он ездит на машине. Ты видел его машину? Вы скажете ему об этом? От нашего дома до его дома пять остановок. Я ходила с ним в магазин. Он подарил мне золотой браслет. Я иду забирать внука с детского сада.

Автор: Гость