Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Срочно. Слово ПЕЧЬ разберите по звуко-буквеному разбору.
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Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Срочно. Слово ПЕЧЬ разберите по звуко-буквеному разбору.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печь-[п'эч']-1 слог п-(п')-согл.,глух.,мягк. е-(э)-гл.,удар. ч-(ч')-согл.,глух.,мягк. ь-(-) 4б.,3зв..
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