Твір наш клас у історичному музеї
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Твір наш клас у історичному музеї
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Гость:
Одного разу ми з класом поїхали до музею. ми ходили години три, але нам сподобалось. екскурсовод нам розповідалапро кам'яний вік. як люди не знали що таке телефон і навідь вони не знали як писати та читати. над дуже сподобалося. я навіть сфотографувався з людиною із кам'яного віку.
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