Твір наш клас у історичному музеї

Гость: Гость:

Одного разу ми з класом поїхали до музею. ми ходили години три, але нам сподобалось. екскурсовод нам розповідалапро кам'яний вік. як люди не знали що таке телефон і навідь вони не знали як писати та читати. над дуже сподобалося. я навіть сфотографувався з людиною із кам'яного віку.