Помогите пожалуйста написать доклад на тему "Богиня Юнона Соспита". Можно использ??вать интернет.

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Юнона - древнеиталийское божество, покровительница женщин. В Риме Юнона - одно из наиболее почитаемых божеств. Вместе с Юпитером и Минервой она составляет триаду Капитолийских богов. В этрусском городе Ланувиуме издревле почиталась Юнона Соспита - Спасительница. Она традиционно изображалась в козлиной шкуре, накинутой поверх одежды, в типично этрусской обуви, с копьем и щитом в руках. Колоссальная фигура богини трактована в архаизирующей манере - застывшая, строго фронтальная, с выдвинутой вперед в схеме шага ногой. В то же время приемы обработки мрамора типичны для антониновского времени.