Какие местоимения НЕ изменяются по родам и числам?

Гость: Гость:

.Не имеют числа НЕСКЛОНЯЕМЫЕ существительные СРЕДНЕГО РОДА. 2..ПО РОДАМ --личное -"Я" (может быть любого рода) 3.."МЫ"можно назвать и себя, как императоры и императрицы: "МЫ--Екатерина 2...." "МЫ--Наполеон-Бонапарт... ", "МЫ-Николай 2-й... "