Какие местоимения НЕ изменяются по родам и числам?
Русский язык
Какие местоимения НЕ изменяются по родам и числам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.Не имеют числа НЕСКЛОНЯЕМЫЕ существительные СРЕДНЕГО РОДА. 2..ПО РОДАМ --личное -"Я" (может быть любого рода) 3.."МЫ"можно назвать и себя, как императоры и императрицы: "МЫ--Екатерина 2...." "МЫ--Наполеон-Бонапарт... ", "МЫ-Николай 2-й... "
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