В одной семье, где супруги были близорукими кареглазыми правшами, родился сын с нормальным зрением, голубоглазый левша. какова вероятность того, что два следующих ребёнка будут похожи на первого?

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Сначала определимся какая аллель за что отвечает. А-близорукость а-нормальное зрение В-кареглазый в-голубоглазый С-правша с-левша Произведем скрещивание, основываясь на условии задачи АаВвСс х АаВвСс Для лучшего подсчета получившихся результатов разделим наше полигибридное скрещивание на одно дигибридное (АаВв) и одно моногибридное (Сс) и распишем как расщепления по фенотипу исходя из основных законов Менделя (9А-В- : 3 ааВ- : 3 А-вв : 1 аавв) х (3С-: 1сс) прочерки между буквами означают, что неважно какая аллель будет стоять, доминантная или рецессивная (например А-В- = какую бы аллель мы не поставили мы все равно получим близорукого кареглазого, так как данные признаки являются доминантными) Произведя математический рассчет получим: 18 А-В-С- - близорукий кареглазый правша 9 А-В-сс - близорукий кареглазый левша 9 ааВ-С- - нормальное зрение кареглазый правша 9 А-ввС- - близорукий голубоглазый правша 3 ааВ-сс - нормальное зрение, кареглазый левша 3 А-ввсс - близорукий голубоглазый левша 3 ааввС- - нормальное зрение голубоглазый правша 1 ааввсс - нормальное зрение голубоглазый левша Для нас подходит только последний вариант. Общее колличество фенотипов 55 - это 100% нам подходит 1 вариант, но мы не знаем сколько это процентов (обозначим как х %) Составим пропорцию 55 - 100% 1 - х % х = (1*100)/55 = 1,81% Это и есть наша вероятность рождения в дальнейшем детей с нормальным зрением голубоглазых левшей