Срочно 0,6 превратите в процент
Математика
Срочно 0,6 превратите в процент
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.6 это 60 процентов
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