Начертить схему к предложению к вечеру мы заторопились домой,потому что надо было завтра встать пораньше что бы повторить то же путешествие.

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Начертить схему к предложению к вечеру мы заторопились домой,потому что надо было завтра встать пораньше что бы повторить то же путешествие.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1) К вечеру мы заторопились домой, (2) потому что завтра надо было вставать рано, (3) чтобы повторить путешествие. [ - = ],  ( потому что ..  ),  (чтобы...   ) 1 предлож. главное 2 - придат. обстоятельственное причины 3 - предлож. обстоят. цели
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