Выразите данные части в виде десятичных дробей Запишите полученные числа в поряд??е убывания 1)4/5 80% 0,65 2)1/4 0,23 18% 3)38% 0,47 18/25 4)90% 0,85 19/20
Математика
Выразите данные части в виде десятичных дробей Запишите полученные числа в поряд??е убывания 1)4/5 80% 0,65 2)1/4 0,23 18% 3)38% 0,47 18/25 4)90% 0,85 19/20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4/5=0,8 80%=0,8 0,65 - 0,65; 08 2)1/4=0,25 0,23 18%=0,18 - 0,18;0,23; 0,25 3)38%=0,38 0,47 18/25=0,72 - 0,38; 0,47, 0,72 4)90%=0,9 0,85 19/20=0,95 - 0,85; 0,9; 0,95
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