Сделайте пожалуста 3 заданье
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Сделайте пожалуста 3 заданье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Got up early 2.Washed her face and neck 3.Found the bag 4. Went to school 5.Was a good girl
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