Напишите письмо другу с 10 обращениями.Срочно напишите умные люди,не успеваю.

Гость: Гость:

Дорогой, Вася! Как у тебя дела? Я слышал ты пошёл в новую школу!Удачи тебе ,Вася, в новой школе! Ты, учись только на пятёрки! Не болей! Вася, передай маме,папе и Коле от меня привет! Вася, я очень скучаю! Напиши мне как сможешь! Пока Простите больше не могу