Напишите письмо другу с 10 обращениями.Срочно напишите умные люди,не успеваю.
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Напишите письмо другу с 10 обращениями.Срочно напишите умные люди,не успеваю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой, Вася! Как у тебя дела? Я слышал ты пошёл в новую школу!Удачи тебе ,Вася, в новой школе! Ты, учись только на пятёрки! Не болей! Вася, передай маме,папе и Коле от меня привет! Вася, я очень скучаю! Напиши мне как сможешь! Пока Простите больше не могу
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