Напишите письмо другу с 10 обращениями.Срочно напишите умные люди,не успеваю.

Русский язык
Напишите письмо другу с 10 обращениями.Срочно напишите умные люди,не успеваю.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой, Вася! Как у тебя дела? Я слышал ты пошёл в новую школу!Удачи тебе ,Вася, в новой школе! Ты, учись только на пятёрки! Не болей! Вася, передай маме,папе и Коле от меня привет! Вася, я очень скучаю! Напиши мне как сможешь!    Пока Простите больше не могу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как сделать деление с остатком столбиком
Ответить
Обществознание
Кратко напишите,пожалуйста...чем отличается правовое государство с гражданским о??ществом. в чем разница? :/
Ответить
Английский язык
Сделайте пожалуста 3 заданье
Ответить
Математика
В 6 одинаковых ящиках 30.кг.лимонов.Масса пустого ящика 3.кг.Какова масса ящика с лимонами?
Ответить
Технология
Напишите пожалуйста стихотворение-рекламу про юбку солнце белую в синий горошек ?? приточным поясом и застёжкой молнией.
Ответить