На рисунке изображены грибы которые петя собрал в лесу. Мама сказала что один гриб придаётся выбросить. Зачеркни этот гриб. белый гриб, сыроежка, бледная паганка, подосиновик, лисичка, подберёзовик.

Окружающий мир

На рисунке изображены грибы которые петя собрал в лесу. Мама сказала что один гриб придаётся выбросить. Зачеркни этот гриб. белый гриб, сыроежка, бледная паганка, подосиновик, лисичка, подберёзовик.

Автор: Гость