Помогите пожалуйста придумать текст... прошу пожалуйста. заранее спасибо
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Помогите пожалуйста придумать текст... прошу пожалуйста. заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши как он выглядит чем питается,Из чего строит гнёзда как из строит...
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