Найдите на площади всех стен комнаты если длина комнаты равна 7 целых две десятых ??етра ширина 5 целых 1 метров а высота 3,24 метров Найдите объем комнаты Результат округлите до десятых

Математика

Найдите на площади всех стен комнаты если длина комнаты равна 7 целых две десятых ??етра ширина 5 целых 1 метров а высота 3,24 метров Найдите объем комнаты Результат округлите до десятых

Автор: Гость