Пожалуйста помогите с одним из этих пословиц составить твир роздум

Гость: Гость:

Як Енгельс говорив: «Праця зробила з мавпи людину». Що являє собою людина без праці, без якогось ремесла? Що має у своєму житті? Праця штовхає людину до саморозвитку та самовдосконалення. В скрутну хвилину праця стає нашим союзником та допомагає побороти миті пригнічення. Коли нас притискають за горло біль та смуток, праця стає нашим порятунком, нашою домівкою, де ми можемо сховатися та побути наодинці зі своїми проблемами. Праця – це те, що нас годує, це наша впевненість у завтрашньому дні, це наш пліт, що тримає на воді та не дає піти вниз, під воду, у безлад та неспокій. Людина працює задля забезпечення собі та своїм нащадкам гарного життя. Адже, озерніться довкола, все, що ми бачимо кожного дня: будинки, фабрики, автомобілі й так далі; все, що нас оточує – справа рук людини, невтомна праця, безсонні ночі. Завжди шанувалася людина, яка любить працю та підбадьорює інших стати до ремесла. Не обов’язково мати високу посаду, щоб межи людьми мати добру славу, хоча й у наш час таких людей скоріш ненавидять, ніж навпаки, а обов’язково треба працювати на повну силу, аби мати на наступний день чогось на обід. Нехай у наш час не дуже сильно і звертають увагу на те, хто ти: хлібороб чи вугільник, комбайнер чи простий пастух, але той, хто вкладає у свою справу життя, той ніколи не втратить людського доброго слова та пошани. Ледачі та нероби завжди скаржаться на життя, на те, що працювати за копійки не варто, але самі й не стараються знайти собі іншу, роботу, за яку платили б більше. Мало того, ще й інших підмовляють, створюючи серед чесних та працьовитих людей хаос. Дуже гірко зараз спостерігати за нашою молоддю, котра вважає, що працювати то «не модно», та цілими днями не знає, де подіти себе од безділля. Краще б прали приклади зі своїх батьків, які всю свою душу та сили покладають аби їхнім дітям жилося краще. Праця несе в дім добробут, затишок та злагоду. Уся невитрачена енергія йде у потрібному напрямку, плюс до цього, й гроші водитимуться вдома, адже зараз без грошей нікуди.