Составьте словосочетания со словами :Дорога(какая?) Бледный(почему?по какой прич??не ?)

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Составьте словосочетания со словами :Дорога(какая?) Бледный(почему?по какой прич??не ?)
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Автор: Гость
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Гость:
Скользкая дорога. бледный человек, потому что испугался собак
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