Составьте словосочетания со словами :Дорога(какая?) Бледный(почему?по какой прич??не ?)
Русский язык
Составьте словосочетания со словами :Дорога(какая?) Бледный(почему?по какой прич??не ?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скользкая дорога. бледный человек, потому что испугался собак
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