ПОМОГИТЕ!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!1. Самолет при движении по дорожке аэродрома имеет средне?? ускорение 3,2 м/с² и в момент отрыва от дорожки обладает скоростью 288 км/ч. Определить время разбега самолета и пройденный им по дорожке путь.
Физика
ПОМОГИТЕ!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!1. Самолет при движении по дорожке аэродрома имеет средне?? ускорение 3,2 м/с² и в момент отрыва от дорожки обладает скоростью 288 км/ч. Определить время разбега самолета и пройденный им по дорожке путь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=Uo+at= 0+3.2*t=288*1000/3600 (км/ч переводим в м/с) => t =U/a = (288*1000) / (3600*3.2) = 25 секунд.
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