ПОМОГИТЕ!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!1. Самолет при движении по дорожке аэродрома имеет средне?? ускорение 3,2 м/с² и в момент отрыва от дорожки обладает скоростью 288 км/ч. Определить время разбега самолета и пройденный им по дорожке путь.

Физика

ПОМОГИТЕ!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!1. Самолет при движении по дорожке аэродрома имеет средне?? ускорение 3,2 м/с² и в момент отрыва от дорожки обладает скоростью 288 км/ч. Определить время разбега самолета и пройденный им по дорожке путь.

Автор: Гость