В корзине 15 целых 3/4 кг яблок. На варенье израсходовали 2/7 всех яблок, а из 4/7 выжали сок.Остальные яблоки съели.Сколько килограммов яблок съели.

Математика

В корзине 15 целых 3/4 кг яблок. На варенье израсходовали 2/7 всех яблок, а из 4/7 выжали сок.Остальные яблоки съели.Сколько килограммов яблок съели.

Автор: Гость