В корзине 15 целых 3/4 кг яблок. На варенье израсходовали 2/7 всех яблок, а из 4/7 выжали сок.Остальные яблоки съели.Сколько килограммов яблок съели.
Математика
В корзине 15 целых 3/4 кг яблок. На варенье израсходовали 2/7 всех яблок, а из 4/7 выжали сок.Остальные яблоки съели.Сколько килограммов яблок съели.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 решение 1) 15 3/4*2/7=4.5 кг на варенье 2)15 3/4*4/7=9 кг на сок 3)15 3/4-4,5-9=2,25 кг съели
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