669 670 671 672 помогите
Алгебра
669 670 671 672 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
669 1)x^2 + 4x + 4 2)9x^2 - 6xy + y^2 3) 25a^2 + 10ba + b^2 4) a^4 + a^2*b^2 + b^4 мені лінь все відразу писати, розіб'ю на куски.
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