Помогите написать программу 17 задания)заранее спасибо))

Procedure button1. click..; var x,y:real; code:integer; begin val(inputbox('ввод числа','введите x',''),x,code); if (x<=-1) then y:=power(x,4)+sqrt(2) else if (x<1) and (x>-1) then y:=tan(x) else y:=exp(x)+ln(x); messagedlg('y= ' + floattostr(y),mtinformation,[mbok],0); end; в uses classes,sysutils,forms... допиши math