ДАЮ 71 БАЛЛ!!!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ПОМОГИТЕ СДЕЛАЙТЕ ПО ОБРАЗЦУ СЛОВА: Поразило бы,Прис??отритесь,Покрыло,Оставили,Укрылось. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ОБРАЗЕЦ!!!! Пошли бы-глагол,обозначает действие (что бы сделали?...

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Покрыло (что сделало?) глагол, обозначает действие предмета, условное наклонением н.ф накрыть, переходный, св.в невозврат. 3 спр. число не определяется, поразило бы ( что сделало бы?) сослог. нак.,не переход несов . вид., ед.ч 3 спр присмотритесь( что сделайте) услв .нак. св.в переход 2 спр.,мн.ч