В каком веке была составлена правда ярослава
История
В каком веке была составлена правда ярослава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правда Ярослава — правовой кодекс, выданный в 1016 году Новгороду.
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