В каком веке была составлена правда ярослава

История
В каком веке была составлена правда ярослава
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правда Ярослава — правовой кодекс, выданный в  1016 году Новгороду.
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