Замените косвеную речь прямой и запешите полученые предложения 1. Известный пед??гог Сухомлинский советовал своему сыну добывать знания своими силами 2. Учитель спросил Таню, выполнила ли она домашнее задание

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Замените косвеную речь прямой и запешите полученые предложения 1. Известный пед??гог Сухомлинский советовал своему сыну добывать знания своими силами 2. Учитель спросил Таню, выполнила ли она домашнее задание

Автор: Гость