Замените косвеную речь прямой и запешите полученые предложения 1. Известный пед??гог Сухомлинский советовал своему сыну добывать знания своими силами 2. Учитель спросил Таню, выполнила ли она домашнее задание

Русский язык
Замените косвеную речь прямой и запешите полученые предложения 1. Известный пед??гог Сухомлинский советовал своему сыну добывать знания своими силами 2. Учитель спросил Таню, выполнила ли она домашнее задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Добывай знания своими силами" - советовал известный педагог Сухомлинский своему сыну Учитель спросил Таню:"Таня, выполнила ли ты домашнее задание?"
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