Реши уравнение и сделай проверку х:3=17

Математика
Реши уравнение и сделай проверку х:3=17
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х/3=17  х=17*3  х=51  проверка 51/3=17 вуаля
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