Реши уравнение и сделай проверку х:3=17
Математика
Реши уравнение и сделай проверку х:3=17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х/3=17 х=17*3 х=51 проверка 51/3=17 вуаля
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