Придумайте задачу на периметр ( P ), минимум в два действия. Напишите условия и реш??ние. Помогите пожалуйста, заранее спасибо!
Математика
Придумайте задачу на периметр ( P ), минимум в два действия. Напишите условия и реш??ние. Помогите пожалуйста, заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина прямоугольника 8 см, ширина в 2 раза меньше. Найдите периметр прямоугольника. 1)8/2=4 см - ширина 2)P=(8+4)*2=24 см
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