Придумайте задачу на периметр ( P ), минимум в два действия. Напишите условия и реш??ние. Помогите пожалуйста, заранее спасибо!

Математика

Придумайте задачу на периметр ( P ), минимум в два действия. Напишите условия и реш??ние. Помогите пожалуйста, заранее спасибо!

Автор: Гость