Натуральное число А при делении на 7 дает в остатке 1, число В при делении на 7 дает в остатке 3. Какой остаток при делении на 7 дает число 6АВ.

Гость: Гость:

Число 6АВ в остатке дает похоже 4. Например: чсило А=8 В=10 6АВ=480. Или Число А=15 В=17 6АВ=1530. Все сходится. в обоих А и В соответствуют условию задачи. А число 6АВ делится на 7 с остатком 4. Но вот в формулах выразить не могу. Огромное и корявое число получается) Одним словом ответ: остаток = 4