Ученик решал примеры на все действия с дробями.примеры на сложения составляют 3 шеснадцатых от всех примеров.на вычитание 3двадцатых,а на умножение 23восьмидесятых.какую часть всех примеров составляют примеры на деление
Математика
Ученик решал примеры на все действия с дробями.примеры на сложения составляют 3 шеснадцатых от всех примеров.на вычитание 3двадцатых,а на умножение 23восьмидесятых.какую часть всех примеров составляют примеры на деление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/16+3/20+23/80=(15+12+23)/80=50/80=5/8 составляю примеры на сложение, вычитание и умножение найдем, сколько составляют примеры на деление: 1-5/8=3/8
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