Ученик решал примеры на все действия с дробями.примеры на сложения составляют 3 шеснадцатых от всех примеров.на вычитание 3двадцатых,а на умножение 23восьмидесятых.какую часть всех примеров составляют примеры на деление

Математика

Ученик решал примеры на все действия с дробями.примеры на сложения составляют 3 шеснадцатых от всех примеров.на вычитание 3двадцатых,а на умножение 23восьмидесятых.какую часть всех примеров составляют примеры на деление

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