C4 H9 OH плюс C2 H5 COOH?

Химия
C4 H9 OH плюс C2 H5 COOH?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С2Н5СООН+С4Н9ОН-----Н2SO4(к), t------->C2H5COOC4H9 (бутилпропаноат или бутиловый эфир пропановой кислоты) +H2O
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