Докажите неравенство a^4+1/a^2+2/agt;=4 при agt;0 ( ^- степень , /- черта дроби , gt;= больше или ??авно , gt;- больше

Алгебра

Докажите неравенство a^4+1/a^2+2/agt;=4 при agt;0 ( ^- степень , /- черта дроби , gt;= больше или ??авно , gt;- больше

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