Докажите неравенство a^4+1/a^2+2/agt;=4 при agt;0 ( ^- степень , /- черта дроби , gt;= больше или ??авно , gt;- больше

Алгебра
Докажите неравенство a^4+1/a^2+2/agt;=4 при agt;0 ( ^- степень , /- черта дроби , gt;= больше или ??авно , gt;- больше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При a>0, вторая скобка >0, а первая скобка всегда положительная или 0, т.к стоит квадрат. ч.т.д
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