Укажите род выделенных прилагательных в порядке их следования в предложении.Жарким летом вода из прозрачного ручейка особенно вкусная

Русский язык

Укажите род выделенных прилагательных в порядке их следования в предложении.Жарким летом вода из прозрачного ручейка особенно вкусная

Автор: Гость