Укажите род выделенных прилагательных в порядке их следования в предложении.Жарким летом вода из прозрачного ручейка особенно вкусная
Русский язык
Укажите род выделенных прилагательных в порядке их следования в предложении.Жарким летом вода из прозрачного ручейка особенно вкусная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жарким- средний, прозрачного- мужской,вкусная-женский
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