Помогите срочно решить номер 13

Математика
Помогите срочно решить номер 13
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*15=45. 3 столовые ложки 
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