Помогите срочно решить номер 13
Математика
Помогите срочно решить номер 13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*15=45. 3 столовые ложки
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