Вставьте слова в скобках в нужной форме. заранее СПАСИБО

Английский язык
Вставьте слова в скобках в нужной форме. заранее СПАСИБО
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