Привет,помогите пожалуйста. Как надо употреблять Any,Some?
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Привет,помогите пожалуйста. Как надо употреблять Any,Some?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Some/any – неопределенные местоимения, которые обозначают неизвестное (предположительно небольшое) количество каких-то предметов или некоторое количество вещества, материи, жидкости и т. п. Они обычно ставятся вместо артикля и определяют существительное, стоящее после них. В зависимости от типа фразы (утвердительная, отрицательная, вопросительная) и самой формулировки, перевод some, так же как и перевод any, может отличаться. Далее описаны правила употребления some/any и приведены примеры того, как используются и переводятся эти местоимения: Some употребляется в утвердительных предложениях с исчисляемыми существительными во множественном числе и обозначает «несколько» или «некоторые» : * I know some famous Russian writers. Я знаю несколько знаменитых российских писателей. * Some guys know about me. Некоторые парни знают обо мне. Some используется в утвердительных предложениях с неисчисляемыми существительными и обозначает «немного» или «некоторое количество» : * Have you got any milk here? Здесь есть молоко? (сколько-нибудь молока) Any используется в отрицательных предложениях и в сочетании с отрицательной частицей not означает «никакие» : * They haven’t got any mistakes in this sentence. В этом предложении у них нет никаких ошибок. * Don’t take any pictures from here, please. Не берите, пожалуйста, никаких картинок здесь. На первый взгляд, ситуация тривиальна: some используется в утвердительных предложениях, а any в вопросительных и отрицательных. Но на практике не все так просто. Есть целый ряд особых случаев, когда это правило нарушается.
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