Приведите дробь 1/3 к знаменателю 27.Чему равен числитель приведенной дроби?
Математика
Приведите дробь 1/3 к знаменателю 27.Чему равен числитель приведенной дроби?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается, нужно умножить и числитель, и знаминатель на 9-1/3*9=9/27. Думаю, что так
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