Состав выражения и вычисли их значения. Сумму чисел 15 и 30 уменьшить в 9 раз. Разность чисел 40 и 16 уменьшить в 4 раза. Произведение чисел 8 и 6 уменьшить на 40. Частное чисел 28 и 4 увеличить на 50.

Математика

Состав выражения и вычисли их значения. Сумму чисел 15 и 30 уменьшить в 9 раз. Разность чисел 40 и 16 уменьшить в 4 раза. Произведение чисел 8 и 6 уменьшить на 40. Частное чисел 28 и 4 увеличить на 50.

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