Состав выражения и вычисли их значения. Сумму чисел 15 и 30 уменьшить в 9 раз. Разность чисел 40 и 16 уменьшить в 4 раза. Произведение чисел 8 и 6 уменьшить на 40. Частное чисел 28 и 4 увеличить на 50.

Математика
Состав выражения и вычисли их значения. Сумму чисел 15 и 30 уменьшить в 9 раз. Разность чисел 40 и 16 уменьшить в 4 раза. Произведение чисел 8 и 6 уменьшить на 40. Частное чисел 28 и 4 увеличить на 50.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.(15+30):9=45:9=5 2.(40-16):4=24:4=6 3.8*6-40=48-40=8 4.28:4+50=7+50=57
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