Решите неравенства 1) -х^2-9 больше 0 2)х^2-8 больше или равно 0

Алгебра
Решите неравенства 1) -х^2-9 больше 0 2)х^2-8 больше или равно 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x=+-3 от (-бесконечности до -3) и (от 3 до беск.) 2)х=2корень из двух от (-беск до -2корень из двух] и от[2корень из двух до беск)
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