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Решите неравенство: 5х-1 / 2х-3 gt; 4
Алгебра
Решите неравенство: 5х-1 / 2х-3 gt; 4
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ВОТ ОТВЕТ 7x=4+4 x=7:8
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