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Решите неравенство 7x-2≥8(x-1)
Математика
Решите неравенство 7x-2≥8(x-1)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х-2≥8х-8 8-2≥8х-7х 6≥х х≤6
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