Помогите срочно. 5 класс по математике . найдите длину ребра куба с объёмом 125 см
Математика
Помогите срочно. 5 класс по математике . найдите длину ребра куба с объёмом 125 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём куба=сторона в кубе v=a^3 125=5^3, значит сторона куба =5
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