Какие качества характера Троекуров проявляет в эпизоде сговор с Шабашкиным
Литература
Какие качества характера Троекуров проявляет в эпизоде сговор с Шабашкиным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он очень хмуро отзывается к Шабашкину, его ничего не радует .Он ищет хоть какуюто притензию к нему.Троекуров был зол ,но в то же время он был грусный.
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