Какие качества характера Троекуров проявляет в эпизоде сговор с Шабашкиным

Литература
Какие качества характера Троекуров проявляет в эпизоде сговор с Шабашкиным
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он очень хмуро отзывается к Шабашкину, его ничего не радует .Он ищет  хоть какуюто притензию к нему.Троекуров был зол ,но в то же время он был грусный.  
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