Составь задачу по рисунку. Реши её.

Гость: Гость:

Кто-то (не понимаю кто это) должен доскакать до леса. для этого он поскакал 7м, затем ещё 7, и еще 7, а потом поскакал на 7 больше, чем в предыдущие разы вместе взятые. сколько ему метров скакать до леса?