Составь задачу по рисунку. Реши её.
Математика
Составь задачу по рисунку. Реши её.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто-то (не понимаю кто это) должен доскакать до леса. для этого он поскакал 7м, затем ещё 7, и еще 7, а потом поскакал на 7 больше, чем в предыдущие разы вместе взятые. сколько ему метров скакать до леса?
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