Есть ли исходная(производящая) основа для слова зима? Какая?
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Есть ли исходная(производящая) основа для слова зима? Какая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основа слова зима это зим(а) - "зим" - основа
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